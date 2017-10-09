taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.962
USD
3,6991
EURO
4,3449
ALTIN
152,66
PETR
55,2900

Akdeniz'de göçmen faciası: 8 ölü

Tunus bandıralı bir geminin, kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneyle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 kişi hayatını kaybetti.

09.10.2017 - 14:22
  1. Haberler
  2. Dünya

TALYA

Tunus açıklarında Malta arama kurtarma bölgesi içinde kalan alanda bir geminin yerel saatle 02.00 sularında, yasa dışı göçmenleri taşıyan tekneyle çarpıştığını duyuruldu.

EN AZ 8 ÖLÜ

Çarpışmanın etkisiyle batan teknedekileri arama ve kurtarma çalışmalarının Malta'nın koordinasyonunda başlatıldığını belirten ANSA, olayda en az 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda göçmenin de ekipler tarafından kurtarıldığını kaydetti.

ANSA, arama faaliyetlerine İtalya'nın bölgeye en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'nda konuşlu donanma, sahil güvenlik ve mali polis ekiplerinin de katıldığını, kayıpların olabileceği ihtimaline karşı çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.

70 KİŞİ VARDI İDDİASI

İtalyan basınına yansıyan diğer haberlerde ise yasa dışı göçmenleri taşıyan teknede 70 kişinin bulunduğu iddia edildi.

İlginizi Çekebilir
Oyun bağımlısı kadın kör oldu
Çin'de, akıllı telefonuyla tüm gün oyun oynayan kadının sağ gözünde geçici körlük oluştu.
Obezite'den sıfır bedene zayıflama
27 yaşındaki Charlotte Mears sadece aylar içinde obezite sınırından neredeyse sıfır beden seviyesine geriledi.
Fransa’da Müslüman karşıtı saldırılarda düşüş
Fransa İslamofobiye karşı Ulusal Gözlemevi, 2017 yılının 8 ayında Müslümanlara yönelik saldırılarda düşüş yaşandığını açıkladı.
Hollanda'da siyasi kriz
Hollanda'da 15 Mart 2017'deki genel seçimin üzerinden 208 gün geçmesine rağmen ülkede hala hükümet kurulamadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin misilleme açıklaması

Türkiye'nin misilleme açıklaması

378
Terör örgütü PKK/PYD Afrin'de kıskaca alındı

Terör örgütü PKK/PYD Afrin'de kıskaca alındı

131
Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması

Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması

155
3. Havaalanı Alman medyasında

3. Havaalanı Alman medyasında

166
Yılmaz Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Yılmaz Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

114
Bensu Soral'ı ağlatan teklif

Bensu Soral'ı ağlatan teklif

30
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib açıklaması

209
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM