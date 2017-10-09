Akdeniz'de göçmen faciası: 8 ölü

Tunus açıklarında Malta arama kurtarma bölgesi içinde kalan alanda bir geminin yerel saatle 02.00 sularında, yasa dışı göçmenleri taşıyan tekneyle çarpıştığını duyuruldu.

EN AZ 8 ÖLÜ

Çarpışmanın etkisiyle batan teknedekileri arama ve kurtarma çalışmalarının Malta'nın koordinasyonunda başlatıldığını belirten ANSA, olayda en az 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda göçmenin de ekipler tarafından kurtarıldığını kaydetti.

ANSA, arama faaliyetlerine İtalya'nın bölgeye en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'nda konuşlu donanma, sahil güvenlik ve mali polis ekiplerinin de katıldığını, kayıpların olabileceği ihtimaline karşı çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.

70 KİŞİ VARDI İDDİASI

İtalyan basınına yansıyan diğer haberlerde ise yasa dışı göçmenleri taşıyan teknede 70 kişinin bulunduğu iddia edildi.