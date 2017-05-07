Akdeniz'de rüzgar alarmı

Akdeniz'de Kaş-Kumluca arasında fırtınamsı rüzgar beklendiği bildirildi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de bugün havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

RÜZGAR BEKLENİYOR

Bölgede hava sıcaklığı 1 ila 2 derece artacak. Rüzgar, kuzey ve batı, öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Akdeniz'de ise Kaş-Kumluca arasında batıdan fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

DİKKATLİ OLUNMASI İSTENDİ

Rüzgar, bu bölgede 5 ila 7 kuvvetinde esecek ve dalga yüksekliği 3 metreye kadar çıkabilecek. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.