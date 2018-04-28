Akdeniz'de Türk gemilerine kritik görev

NATO'nun Akdeniz'deki talimlerine iştirak eden Türk gemileri aynı zamanda Lübnan kara sularında karakol görevi de görüyor. Mayın avlama gemisinden korvete kadar birçok Türk gemisi, Akdeniz'de göreve devam etmekte.

TÜRK GEMİLERİ AKDENİZ'DE GÖREVDE

Türk Deniz Kuvvetleri NATO’nun dört daimi deniz grubundan üçüne TCG GEMLİK ve TCG GEDİZ Firkateynleri ile TCG ANAMUR Mayın Avlama gemisi ile katıltı.

Türkiye'ye ait gemiler Akdeniz'de görevlerine devam ediyor.

GÖKÇEADA DENİZ MUHAFIZI ODAK GÖREVİNDE

TCG GÖKÇEADA Fırkateyni NATO’nun Akdeniz’de icra ettiği Deniz Muhafızı Odak harekâtına iştirak ediyor. NATO'nun Akdeniz'deki en büyük gücü Türk gemileri ortak harekatlarda yer almaya devam edecek.

KARAKOL GÖREVİ KORVETTE

Yasaklanmış silah ve malzemenin Lübnan kara suları ve limanlarına girişini tespit etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekâtı’na iştirak eden bir korvet Lübnan açıklarında karakol icra etmektedir.





YABANCI GEMİLER ÇANAKKALE'DE

NATO Daimi Deniz Görev Grupları'nda görevli farklı ülkelere ait savaş gemileri, Çanakkale, Aksaz ve Mersin'deki askeri limanlara uğradı.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1’de görevli TCG GEDİZ; İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde, 23 Nisan-03 Mayıs 2018 tarihleri arasında icra edilen “JOINT WARRIOR-18” Tatbikatı’na iştirak etti.