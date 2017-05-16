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Akıllı telefonu koruma yöntemleri

Türkiye'de oldukça yüksek fiyatlardan satılan akıllı telefonların çatlayıp kırılmaması için bazı önlemler almanız gerekiyor.

  1. Haberler
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ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın gözde ürünleri iPhone'ların Türkiye'deki satış fiyatları 5 bin lirayı geçti.

Samsung, HTC, LG ve diğer markaların modelleri de satış fiyatları oldukça yüksek.

Kimi zaman kredi çekerek alınan cihazların korunması da oldukça önemli.

529 LİRA ÖDEMEYİN

Ekranı çatlayan bir iPhone 7'nin tamiri için 529 TL vermek yerine, ufak önlemler alabilirsiniz.

Akıllı telefonu koruma yöntemleri

5 LİRALIK ÖNLEM

Cihazınıza taktıracağınız 'kırılmaz cam' ile, cihazınızın ekranını çatlama ya da kırılmalara karşı koruyabilirsiniz. Kırılmaz camların fiyatları 5 liradan 50 liraya kadar yükseliyor.

CİHAZINIZ ÇİZİLMESİN

Bunun yanında; cihazınızın kasasını korumak için de önlem alabilirsiniz.

Yere düştüğünde cihazınızın köşelerinin ezilmesini istemiyorsanız, telefonunuz için uygun kılıfı kullanmalısınız.

Akılıı telefondan beyaz eşyaya birçok seçeneğin bulunduğu epey.com'dan cihaz seçeneklerine de bakabilirsiniz.

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