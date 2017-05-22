Akın Öztürk ve çetesi yargılanıyor

1 Motorine zam Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.

2 Tayland'da hastanede patlama Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir hastanede patlama meydana geldi. Patlamada en az 24 kişi yaralandı.

3 Kiraz hasadında yüzde 20 artış var Kiraz üretim merkezlerinde geçen yıla oranlar yüzde 20 artış yaşandı. Rekolte tahmini ise 60 bin ton.

4 Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Avrupa basınında Fenerbahçe'nin Euroleague'de Olympiakos'u yenerek Avrupa şampiyonu olması dış basında da büyük yankı uyandırdı.

5 Soyuz gemisi uzaya turist taşıyacak “Enerji füze ve uzay kuruluşu”nun genel tasarımcısı Yevgeniy Mikrin, 2019 yılından itibaren “Soyuz” gemisi ile ilgili konuştu.

6 İngiltere'de İşçi Partisi farkı kapatmaya başladı Erken seçime 18 gün kala anketler, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin farkı kapatmaya başladığını gösteriyor.