Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, ellerinde "Kıbrıs'ta çözüme evet" pankartları taşıyarak liderlere destek verdi.

İnisiyatif üyelerince yapılan ortak açıklamada, liderlerin Kıbrıs müzakereleri kapsamındaki tüm önemli konuları çözme yönündeki acil ihtiyaca olabilecek en kısa sürede cevap vermesi gerektiği ifade edildi.

RUM LİDER KAPIYI ÇARPIP GİTMİŞTİ

Akıncı ve Anastasiadis arasında Mayıs 2015'ten bu yana devam eden müzakereler çerçevesinde 16 Şubat'taki görüşmede Anastasiadis, kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören "Enosis" referandumunun yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar alan Rum Meclisi'nin kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.

BM'NİN KIBRIS'TAKİ BARIŞ GÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs'taki Barış Gücü, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis'in, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin son aylarda yaşanan zorluklarla ilgili açık ve yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum yönetimi lideri Anastasiadis'in, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ev sahipliğinde düzenlenen yemekte bir araya geldiği belirtildi.

Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs müzakerelerine ilişkin son aylarda yaşanan zorluklarla ilgili açık ve yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Liderler, bütün Kıbrıslıların yararına olacak ve iki toplumun endişelerini dikkate alacak bir çözüm için ortak kararlılıklarını teyit ettiler. Bunun ötesinde, önümüzdeki yol haritasıyla ilgili fikir alışverişinde bulundular. Önümüzdeki günlerde iki lider de yurt dışında olacağından, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, müzakerelerin en erken zamanda başlayabilmesine zeminin hazırlanması yönünde kendileriyle temaslarını sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Akıncı ve Anastasiadis arasında Mayıs 2015'ten bu yana devam eden müzakereler çerçevesinde 16 Şubat'taki görüşmede Rum yönetimi lideri, kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören "Enosis" referandumunun yıldönümünün okullarda kutlanması yönünde karar alan Rum Meclisi'nin bu kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.