Akıncı Üssü davasında gerginlik çıktı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen davanın üçüncü celsesine, darbenin sivil yöneticilerinden kapatılan Anafartalar Koleji sahibi Çiçek'in çapraz sorgusuyla devam edildi.

DARBECİLER, DARBECİYİ ALKIŞLADI

Bir avukatın terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyup okumadığını sorduğu Çiçek, Gülen'in kitaplarını okumadığını, savunmasını kendisinin hazırladığını öne sürdü. Bunun üzerine avukat, Çiçek'in savunmasında, Gülen'in kitabında kullandığı bir örneğe yer verdiğini belirtti. Hakan Çiçek de "Gülen'in kitaplarını okumuş ve bu kadar da malumata sahip bir adam olarak avukat hakkında suç duyurusunda bulunuyorum." dedi. Sanıklar, Çiçek'in sözlerini alkışladı.

İZLEYİCİLER, ALKIŞLAYANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Alkış yok, neyi alkışlıyorsunuz" diyerek sanıkları uyardı. İzleyiciler de Çiçek'in sözlerini alkışlayan sanıklara tepki gösterdi.

PET ŞİŞELER HAVADA UÇUŞTU

Sanıklara pet şişe atılması üzerine salonda görevli kolluk güçleri taraflar arasında barikat oluşturdu.

SALON BOŞALTILDI

Mahkeme heyeti, duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verdiğini belirterek salonun boşaltılmasını istedi. Kolluk güçleri, başkanın talimatıyla salonu boşalttı.