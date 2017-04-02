Akıncı Üssü'nün baş FETÖ'cüsü: Ahmet Özçetin

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianamede, 15 Temmuz gecesi "Kurmay Albay" rütbesiyle "Akıncı 4. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı" olarak görev yapan şüpheli Ahmet Özçetin'in faaliyetlerine yönelik kapsamlı tespitlere yer verildi.

ALBAY RÜTBESİYLE EMİR YAĞDIRDI

İddianamede Özçetin'in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün yöneticisi olduğu, suç tarihinde albay rütbesiyle 4. Ana Jet Üs Komutanlığında Üssün Harekat Komutanı olarak görev yaptığı, darbe girişiminin yaşandığı gece eylemleri gerçekleştiren şüphelilere emir ve talimat verdiği belirtildi.

Şüpheli Özçetin'in 15 Temmuz gecesi saat 22.20'de Akıncı Üssü'nden keşif ve koordinat belirleme amacıyla Kayseri'den getirilen GÖREN uçağını kaldırdığı ifade edilen iddianamede, uçağın "Esen 20" olan kodunu "Tosun" olarak değiştirdiğine dikkat çekildi.

ANKARA ÜZERİNDE UÇAN F-16'LAR

İfadelerden Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığının ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Binası'nın koordinatlarının girildiği anlaşılan GÖREN uçağı, darbe girişimi süresince havadaki F-16 jetlerine Ankara'daki insan ve araç trafiği hakkında bilgi verdi.

ASKERLERİ ÜSSE ÇAĞIRDI

İddianamede, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Gölbaşı Polis Özel Harekat binası, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü gibi alanları bombalayanların ve Akıncı Üssü önüne darbe girişimini durdurmaya gelen sivil vatandaşlara ateş açan FETÖ'cü askerlerin Özçetin'in davetiyle üsse geldiği aktarıldı.

İddianamede yer alan bilgilere göre, şüpheli pilot Hasan Hüsnü Balıkçı ifadesinde "etkili ve atak" olarak tanımladığı Özçetin'in Akın Öztürk'ü çok sevdiğini anlattı.

AKINCI ÜSSÜ'NÜN BAŞ FETÖ'CÜSÜ

Balıkçı, o gece Özçetin'in bir hedef listesi getirdiğini belirterek, "Bu hedef listesine baktığımda, hedef olarak MİT Müsteşarlığı, MİT'in ikinci yeri, Polis Özel Harekat'ta işaretlenmiş birkaç yer vardı. Pilotlar bu hedef yerleri inceliyorlardı. Daha sonra görev yapacaklar belirlenmeye başladı... Bütün bu olanlardan sonra albay Ahmet Özçetin'in ve Akıncı Üssü'nde uçuş ekibinde görev alan pilotların FETÖ'cü olduklarını düşünüyorum. Akıncı Üssü'nün baş FETÖ'cüsü Kurmay Albay Ahmet Özçetin'dir. Ahmet Özçetin'in Tuğgeneral Hakan Evrim'i de etkisine alarak orada güvendikleri FETÖ'cü pilotlarla bu eylemi planladıklarını düşünüyorum." dedi.

HAREKATTAN SORUMLU KENDİSİDİR

Şüpheli F-16 pilotu Yücel Canbolat ise ifadesinde, "Bence Akıncı Üssündeki FETÖ'cülerin başı Kurmay Albay Ahmet Özçetin'dir. Çünkü harekattan sorumlu kendisidir. Bu nedenle bence FETÖ'cüdür." ifadelerini kullandı.

KIZILAY'DAN ALÇAK UÇUŞ SERBEST

Ayrıca şüpheli F-16 pilotlarından Müslim Macit de ifadesinde Özçetin'in polis özel harekatta hareketlilik olursa "atış serbest" yönünde Ahmet Tosun'a talimat verdiğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Dahili hattan Ahmet Özçetin, Tosun'a 'Meclis bahçesine atış serbest, Kızılay'dan alçak uçuş serbest' şeklinde talimatlar veriyordu. Genelde Ahmet Tosun telefonla Özçetin'e soruyor, aldığı talimatları uçaklara bildiriyordu. Koordinatları belirlerken Ahmet Özçetin albay 143 filodan birilerine soruyordu. Onlar da hedefleri bildiriyordu. Biz de bu hedeflerin koordinatlarını belirliyorduk. Ahmet Özçetin'in de ifademde bahsettiğim ellerinde telefonla görüşme yapan sivil kıyafetli kişilerden aldığı bilgi veya talimatları aktardığını düşünüyorum."

Şüpheli Nihat Altıntop da Özçetin'in darbenin aylar önce planlanması aşamasından itibaren aktif rol üstlendiğini, darbe girişimi gecesi üsten kalkan uçakların sevk ve idaresini bizzat yaptığını, darbe karşıtı olan komutanların derdest edilerek üs binasına getirilmesini ve burada kalacakları yerin belirlenmesini organize ettiğini belirtti.