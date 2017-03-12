AKPM Başkanı: Gerilimden endişe duyuyorum

Agramunt, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik muamelesi sonrası artan gerilime ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

'GERİLİMDEN ENDİŞE DUYUYORUM'

Agramunt, "Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amsterdam uçuşunun iptal edilmesi sonrası Türkiye ve Avrupalı ortakları arasında yükselen gerilimden endişeliyim" mesajını paylaştı.

ÇAVUŞOĞLU'YLA BERABER FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Agramunt, AKPM Onursal Başkanı da olan Çavuşoğlu ile beraber görüldüğü bir fotoğrafı da yine sosyal medya hesabından paylaştı. Çavuşoğlu, 2010-2012 yılları arasında 2 dönem AKPM başkanlığı yapmıştı.