taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7299
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

AKPM Başkanı: Gerilimden endişe duyuyorum

Pedro Agramunt, Türkiye ile Avrupalı ortakları arasında yükselen gerilimin endişe verici olduğunu belirtti.

12.03.2017 - 08:51
  1. Haberler
  2. Dünya

pedro

Agramunt, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik muamelesi sonrası artan gerilime ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

'GERİLİMDEN ENDİŞE DUYUYORUM'

Agramunt, "Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amsterdam uçuşunun iptal edilmesi sonrası Türkiye ve Avrupalı ortakları arasında yükselen gerilimden endişeliyim" mesajını paylaştı.

ÇAVUŞOĞLU'YLA BERABER FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Agramunt, AKPM Onursal Başkanı da olan Çavuşoğlu ile beraber görüldüğü bir fotoğrafı da yine sosyal medya hesabından paylaştı. Çavuşoğlu, 2010-2012 yılları arasında 2 dönem AKPM başkanlığı yapmıştı.

AKPM Başkanı: Gerilimden endişe duyuyorum

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

148
Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

176
Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

71
Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

194
Başbakan Yıldırım'dan Hollanda hakkında açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Hollanda hakkında açıklama

174
Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

82
Protestocular Hollanda Caddesi tabelasını söktü

Protestocular Hollanda Caddesi tabelasını söktü

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM