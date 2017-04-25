AKPM'de Türkiye oylaması

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) bugün "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" başlıklı raporunu oylayacak.

TÜRKİYE'NİN DENETİME ALINIP ALINMAMASI OYLANACAK

Kritik oylama sonucunda Türkiye'nin tekrardan denetime alınıp alınmaması kararını değerlendirecek.

TÜRKİYE İKİ ÖNERGEYLE SAVUNMA YAPACAK

Türkiye'den giden heyette yer alan AKPM üyesi Emine Nur Günay toplantıda Türkiye'nin iki önerge ile kendini savunacağını belirtti.

FRANSA ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLECEK

AKPM'nin referandumun OHAL kapsamında yapılmasına olumsuz baktıklarını söyleyen Günay, "Fransa'daki OHAL kapsamında geçen hafta sonu yapılan seçimleri örnek göstereceğiz." dedi.

Günay, "İkinci önerge ile OHAL kapsamında FETÖ ile mücadele çerçevesinde çıkarılan KHK'ların Türkiye'nin bekası için şart olduğunu anlatacağız." diye konuştu.