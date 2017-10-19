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Akrep Nalan mayosuyla poz verdi

2017 yazının son mayolu fotoğrafı Bodrum'da tatil yapan Akrep Nalan'dan geldi.

19.10.2017 - 08:44
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Yaz bitti bütün ünlüler deniz tatillerine son verdi. Biri hariç o da Akrep Nalan. Ünlü şarkıcı, bütün yaz yakalanmadığı mayosuyla ekim ayında görüntülendi.

"NALAN ARTIK POZ VERİYOR"

Bodrum’da denize giren Akrep Nalan’ın mayolu fotoğrafını Instagram’da paylaşan ve 'felaket tellalı' olarak bilinen Onur Akay “Ekim'de denize girdik darısı Kasım'a ama helal olsun Akrep Nalan’a! Ben biraz kilo alınca denizin içinden çıkamadım… Önceki yıllarda Akrep Nalan’ı mayolu görüntülemek için, gazeteci arkadaşlarımız Bodrum’da gizli çekim yaparlardı. Nalan artık poz veriyor, çünkü eskisi kadar kilolu değil.” notunu düştü.

Akrep Nalan mayosuyla poz verdi

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