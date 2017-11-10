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Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde Anıtkabir'e giden İYİ Parti lideri Akşener, "İman tazelemek için buradayız" dedi.

10.11.2017 - 19:33
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Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

AKŞENER İMAN TAZELEMEK İÇİN ANITKABİR'E GİTTİ

Ziyareti sırasında Kanal D Haber'e konuşan İYİ Parti lideri Akşener "Atatürk'ü anmak ve imanımızı tazelemek için buradayız" dedi.

Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti VİDEO

Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti

ÇİÇEK BIRAKTI

Beraberindeki parti yönetim kurulu üyeleriyle Anıtkabir'e gelen Akşener, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı, dua etti. Meral Akşener, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti.

Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti

Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti

Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti

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