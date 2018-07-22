Akşener: Kurultayda aday olmayacağım

Afyonkarahisar’daki toplantıda karışan İyi Parti’de son dakika gelişmeleri arka arkaya yaşanıyor.

AKŞENER BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR

İlk olarak Meral Akşener’in istifa edeceği ardından da istifadan vazgeçirildiği haberleri gelmişti.

Bu gelişmelerden sonra sessiz kalan Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tekrar aday olmayacağını belirtti ve şunları yazdı.

"ARKADAŞLARIMA BAŞARILAR DİLİYORUM"

"Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum."