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Akşener: Kurultayda aday olmayacağım

İP Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 19:43..
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Afyonkarahisar’daki toplantıda karışan İyi Parti’de son dakika gelişmeleri arka arkaya yaşanıyor.

AKŞENER BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR

İlk olarak Meral Akşener’in istifa edeceği ardından da istifadan vazgeçirildiği haberleri gelmişti.

Bu gelişmelerden sonra sessiz kalan Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tekrar aday olmayacağını belirtti ve şunları yazdı.

"ARKADAŞLARIMA BAŞARILAR DİLİYORUM"

"Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

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