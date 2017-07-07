Akşener'in yeni partisi 'laik' olacak

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin MHP'li muhaliflerin yaptığı tüzük kongresini iptal etmesinin ardından Meral Akşener yeni parti kurma hazırlıklarında.

AKŞENER VE ÖZDAĞ EKİBİ TÜZÜK YAZIYOR

Fikir ayrılığı yaşayan muhaliflerden Meral Akşener ve Ümit Özdağ birlik olarak yeni parti hazırlıklarına devam ediyor.

Akşener ve Özdağ'ın ekibi birlikte yeni partinin tüzüğünü yazmak için çalışmalara devam ediyor.

YENİ PARTİDE "LAİKLİK" VURGUSU

Ankara kulislerden gelen son bilgilerde ise; yeni parti "laiklik" vurgusuyla ortaya çıkacak ve milliyetçi, muhafazakar bir parti olacak.