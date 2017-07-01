Alanya ve İzmir'de orman yangını

Yurdu etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde orman yangınları meydana geliyor.

ALANYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alanya Sapadere Mahallesi'nde dün saat 10:00'da başlayan yangın bugün 12 itibariyle kontrol altına alındı.



Alanya

10 KİŞİ YARALANDI 10 EV ZARAR GÖRDÜ

Yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyerek Beldibi, Fakırcalı, Başköy ve Gazipaşa sınırındaki Yeniköy'e yayılan yangına gece boyunca çevre il ve ilçelerden gelen uçak, helikopter, arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.



Alanya

Yangınlara havadan ve karadan müdahale gece boyu ve bugün de devam etti. Çalışmalar sırasında aralarında itfaiye erleri ve orman işçilerinin de bulunduğu 10 kişi hafif yaralandı.



Alanya

Yaralılar, Alanya Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi. Bölgede, rüzgarın şiddetiyle genişleyen yangın nedeniyle bir mahalle tamamen boşaltıldı, 10'a yakın ev zarar gördü. Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde çıkan yangınlar da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

"BU HAVALAR BİZİM İÇİN KRİTİK"

Meteorolojik verilerin kötü olması nedeniyle yangının 6 mahallenin sınırında etkili olduğuna işaret eden Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, "70 arazöz, 13 su tankı, 17 ilk müdahale aracı, 35 orman mühendisi, 8 helikopter, 4 uçak, 6 dozer ile mücadele ettiğimiz yangını kontrol altına almayı başardık. Gönül isterdi ki bu kadar alan yanmasın. Nemin yüzde 20'ler civarında, rüzgarın da 50 kilometre hızla esiyor olması bizim için kritik havaları oluşturuyor." diye konuştu.



Alanya

İZMİR'DE MAKİLİKTE BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

İzmir'in Menderes ilçesinde makilikte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

Şaşal Mahallesi yakınlarında bozuk orman ve makilik arazide başlayan yangın, çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine çevre ilçelerle Aydın ve Balıkesir'den de kara ve hava ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 helikopter, 4 uçak ve 50 arazözün yanı sıra çevre belediyelerden ekiplerle alevlere müdahalede bulunuluyor.



İzmir-Menderes

Müdürlük yetkilileri, yangının 40 hektardan fazla alanda etkili olduğunu, yayıldığı bölgede yerleşim yeri bulunmadığını belirtti. Öte yandan, güvenlik nedeniyle Menderes ile Gümüldür'ü bağlayan yol, trafiğe kapatıldı.

ELEKTRİK VE SU KESİLDİ

Yangın nedeniyle Menderes ile Gümüldür ve Özdere mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), internet sitesinde "arıza kaynaklı düzensiz su kesintileri" bölümünde Menderes'teki yangın nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi olduğu belirtildi.



İzmir-Menderes



İzmir-Menderes

Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerindeki su kesintileriyle ilgili şu bilgilere yer verildi: "Gümüldür bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle İzmir kentimize büyük oranda su sağlayan Tahtalı Barajı ve Görece Arıtma Tesisi'ne enerji sağlayan enerji nakil hattı zarar görmüştür. TEDAŞ tarafından enerji verilemediğinden Tahtalı Barajı'ndan su alınamamaktadır. Bu nedenle su kesintisi uygulaması yapılmak zorunda kalınmıştır."



İzmir-Menderes