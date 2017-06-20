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Alanya'da plajlar turistlere kaldı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Ramazan dolayısıyla yerlilerin rağbet etmediği plajları tatilciler doldurdu.

20.06.2017 - 16:06
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Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının yüzde 45 ölçüldüğü ilçede sıcak ve açık havayı fırsat bilen tatilciler plaja akın etti.

Alanya'da plajlar turistlere kaldı

ÜNLÜ PLAJLAR TURİSTLERLE DOLDU

Ramazan ayı dolayısıyla yerlilerin rağbet göstermediği ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen yabancı turistler dalga boyu yarım metreyi aşmayan denizin tadını çıkardı. Bazı turistler ise şezlonglara uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının hafta sonuna kadar artarak devam edeceğini belirtti.

Alanya'da plajlar turistlere kaldı

Alanya'da plajlar turistlere kaldı

Alanya'da plajlar turistlere kaldı

Alanya'da plajlar turistlere kaldı

Alanya'da plajlar turistlere kaldı

Alanya'da plajlar turistlere kaldı

Alanya'da plajlar turistlere kaldı

Alanya'da plajlar turistlere kaldı

Alanya'da plajlar turistlere kaldı

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