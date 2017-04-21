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Alanya'da Rus turistlere özel karşılama

Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na Rusya'dan ilk kez direkt tarifeli sefer düzenlendi.

21.04.2017 - 14:45
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  2. Ekonomi

Rusya'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan Pobeda Havayollarına ait uçak, 188 yolcusuyla Alanya-Gazipaşa Havalimanına indi.

KARŞILAMA TÖRENİ

İlk Rus uçağının gelişi dolayısıyla TAV Havalimanı İşletmeleri, Alanya Belediyesi, Gazipaşa Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfınca karşılama töreni düzenlendi.

Alanya'da Rus turistlere özel karşılama

KARANFİLLER, ÇİLEKLER...

Havalimanına iniş yapan Boeing 737/800 tipi uçak, geleneksel havacılık seremonisi "su takı" ile karşılandı.

Uçaktan inen Rus yolculara, karanfil, çilek, Rusça tanıtım materyalleri ve çeşitli hediyeler verildi. Pobeda Havayollarının Alanya-Gazipaşa Havalimanına haftada üç sefer yapacağı öğrenildi.

Alanya'da Rus turistlere özel karşılama

RUSYA'DAN GELEN İLK UÇAK

ALTİD Başkanı Burhan Sili, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon Rusya'dan gelen ilk uçak olmasının kendileri için için önemli olduğunu söyledi.

Alanya'da Rus turistlere özel karşılama

Alanya ve Gazipaşa turizminin gelişimi için bu uçuşun önemli olduğunu vurgulayan Sili, "Bundan sonra devamının geleceğini biliyoruz. Pobeda ile başlayan geliş, akabinde Corel, Anex ve Pegas ile devam edecek. Bu havaalanı da hak ettiği seviyeye ulaşacak." dedi.

Alanya'da Rus turistlere özel karşılama

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Alanya, Gazipaşa ve ülke için anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Hem bölgemizde yaşayan yabancıların tarifeli seferlerle gidiş ve gelişlerine hem de turizme katkısı olacaktır." diye konuştu.

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