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Alaska'da nükleer saldırı korkusu

ABD'nin Alaska Eyaleti'nde, Kuzey Kore'nin olası nükleer saldırısına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

17.11.2017 - 02:30
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ABD’nin Alaska Eyaleti’nde Acil Durum Planlama Komitesi üyesi Jeremy Zidek, nükleer saldırılara bölge halkını hazırlamak için, radyasyona karşı ilaç ve su stoku yapmayı, fener ve radyo cihazlarını hazır duruma getirmeyi tavsiye etti.

Alaska'da nükleer saldırı korkusu

"ZAMAN KALMAYABİLİR"

ABD medyasının haberine göre Zidek, tavsiyelerinin, insanların diğer felaketler için yaptığı hazırlıkla aynı olduğunu belirterek, “Nükleer saldırı sırasında tahliye için zaman kalmayabilir, bu yüzden en iyi tavsiye, saklanmak ve saldırının sonunu beklemek” dedi.

Alaska’da, Kuzey Kore ve İran füzelerini önlemek için geçtiğimiz haftalarda füze konuşlandırılması sona ermişti.

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