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Albatros Parkı'nı satan CHP'li belediyenin heykel sevdası

İlçenin son yeşil alanını 160 milyon liraya satan CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, 23 Nisan'da 5,5 metrelik heykelin açılışını yapmıştı.

26.04.2017 - 10:49
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Albatros Parkı'nı satan CHP'li belediyenin heykel sevdası

Büyükçekmece'de yaşayan vatandaşların nefes alabilmek için gittiği son yeşil alan olan Albatros Parkı, referandum sürecinde sessiz sedasız satıldı.

BÜYÜKÇEKMECE'NİN GEZİ PARKI

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılan parkın, 160 milyon lira bedelle satıldığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece'nin Gezi Parkı olarak bilinen, ilçenin son yeşil alanının satılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Albatros Parkı'nı satan CHP'li belediyenin heykel sevdası

FOTOĞRAF: Satılan parkta ağaçlar tek tek kesiliyor.

PARKI SATIP DEV HEYKEL AÇTI

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, 11 Nisan'da yaptığı satıştan sonra eylemlerin önüne geçebilmek için 23 Nisan'da dev bir Atatürk heykeli açtı. 5,5 metrelik Atatürk heykelinin maliyeti ise açıklanmadı.

Albatros Parkı'nı satan CHP'li belediyenin heykel sevdası

Albatros Parkı'nı satan CHP'li belediyenin heykel sevdası

Albatros Parkı'nı satan CHP'li belediyenin heykel sevdası

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