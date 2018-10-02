Alçıpan montajı yapan robot

Japon araştırmacılar, HRP-5P olarak adandırdıkları bir humanoid robot geliştirdi.

MONTAJ YAPIYOR

Bu robot sayesinde, daha şimdiden bir çok montaj işlemi gerçekleştirilebiliyor. Özellikle iş kazalarının çoğunlukta yaşandığı montaj ve demontaj işletinde kullanılması planlanan robotlar, şimdiden oldukça efektif bir performans gösteriyor.

Alçıpan monte edebilen insansı robot VİDEO

TORNAVİDA KULLANMA YETENEĞİ ÜST DÜZEY

HRP-5P'nin ilk prototipi hem çevre kontrolü yapabiliyor hem de yapay zekasıyla nesneneleri tanımlayabiliyor. Alçı panellerini de kolaylıkla monte edebilen robot, üst düzey tornavida kullanma yeteneğine de sahip.