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Alec Baldwin gözaltına alındı

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in otoparkta tartıştığı bir kişiye yumruk attığı iddiasıyla New York'ta gözaltına alındığı bildirildi.

AA | 02.11.2018 - 22:42..
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ABD medyasında yer alan haberlere göre, otoparkta tartıştığı bir kişiye yumruk atmakla suçlanan Baldwin gözaltına alındı.

Alec Baldwin gözaltına alındı

TRUMP'TAN MESAJ VAR

ABD Başkanı Donald Trump'ı taklit ettiği ''Saturday Night Live'' programındaki  performansıyla televizyon dünyasının en önemli ödülleri sayılan Emmy Ödülü'nü kazanan 60 yaşındaki komedyen ve oyuncu Baldwin, 2014 yılında da ''kamu düzenini bozan davranış sergilemekten'' gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Trump, gazetecilerin Baldwin'in gözaltına alındığını hatırlatmaları üzerine, ''Ona şans diliyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

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