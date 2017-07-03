Alex Rodriguez: Jennifer'ın yanında ezildim

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez'le ilişkisiyle tüm dünyanın merak ettiği isim haline gelen Alex Rodriguez, geçtiğimiz günlerde Jimmy Fallon'ın sunduğu 'Tonight Show'a konuk oldu.

"PAPARAZİLER BANA BAĞIRDI"

Jennifer Lopez'in yanında aşağılandığını söyleyen Rodriguez, "Yankees'de oynarken dünya şampiyonlukları kazandım, ödüller aldım ve çok havalı biri olduğumu düşünüyordum. Ama Jennifer birlikteyken bütün bunlar değişti. Jennifer ile Met Ball Gala'ya gittiğimizde, paparazziler bana 'Önümüzden çekil, fotoğraf çekmeye çalışıyoruz!' diye bağırıyordu. Bu, yaşadığım en aşağılayıcı deneyimdi." diye konuştu.

"SPORDAN UZAK KALAMIYORUM"

Geçtiğimiz yıl beyzbolu bırakan Rodriguez, spordan uzak kalamadığını belirterek, "Salonumda üç televizyon var ve hepsinden beyzbol maçlarını takip ediyorum." diye konuştu.