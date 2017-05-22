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Aleyna Tilki: Hedefim dünya starı olmak

Aleyna Tilki, Denizli'de bir festivalde sahneye çıktı.

22.05.2017 - 11:55
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Sarayköy'de 19 Mayıs'ta başlayan 13'üncü Sarayköy Tarım ve Kültür Festivali 3 gün boyunca sürdü. Dün festival kapsamında Sığma Ada Yolu Azmak Mevkii'nde, Off-Road yarışları düzenlendi.

Aleyna Tilki: Hedefim dünya starı olmak

Festivalin son gününde Emre Aydın ile Aleyna Tilki sahne aldı. Saat 21.00'de başlayan konserde sahneye ilk önce genç şarkıcı Aleyna Tilki çıktı. Fileli ten rengi çorabı, mini şortu ve isminin baş harfinin yazılı olduğu badiyle sahneye çıkan Aleyna Tilki, şarkıları ve hareketli danslarıyla izleyenleri coşturdu.

Aleyna Tilki: Hedefim dünya starı olmak

"HEDEFİM DÜNYA STARI OLMAK"

Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde Aleyna Tilki'ye, hayranları tarafından oyuncak ayıcık hediye edildi. Hediyeler için teşekkür eden Tilki, "Hedefim dünya starı olmak" dedi.

Aleyna Tilki: Hedefim dünya starı olmak

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