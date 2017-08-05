Aleyna Tilki'den samimi açıklamalar

17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalar yaptı.

ÇOK ÖZGÜR YETİŞTİM

Çok özgür yetiştiğini söyleyen Tilki, erkeklerle daha iyi anlaştığını söyledi.

30 YAŞ ÜSTÜ İNSANLAR...

"Erkekler beni daha çok seviyor, daha çok değer veriyorlar." diyen Aleyna Tilki, "Hemcinsleri olmadığım için kompleks yapmıyorlar. 30 yaş üstü insanlarla daha rahat anlaşabiliyorum." şeklinde konuştu.

SEVGİLİN VAR MI

Aleyna Tilki, "Sevgilin var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Yok. Sevgili kavramına karşı olduğum için yok."





KIZ BEBEK OLURSA İSTEMEM

Posta gazetesine konuşan Aleyna Tilki, "Erkek bebeğim olmasını çok isterim. Kız olursa istemem. Büyük insanlara karşı değil ama bebeklere, hayvanlara ve doğaya karşı anaç bir yapım var." ifadelerini kullandı.