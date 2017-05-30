Aleyna Tilki'ye dizi teklifi

Kanal D ekranında yayınlanan “Adı Efsane”de oyuncu kadrosu yenileniyor. Dizide bir basketbol hocasını canlandıran Erdal Beşikçioğlu, yakında kadrodan ayrılacak. Beşikçioğlu’yla başrolü paylaşan Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in de projeye veda edeceği konuşuluyor.

TEKLİF HOŞUNA GİTTİ

İddiaya göre üç başrol oyuncusunun ekipten ayrılmasının ardından “Adı Efsane” yoluna gençlik dizisi olarak devam edecek. Yaz aylarında ekrana gelecek bu bölümlerde rol alması için “Cevapsız Çınlama” şarkısıyla müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Aleyna Tilki’ye de teklif götürüldü. Oyunculuğa yeşil ışık yakan 17 yaşındaki şarkıcının teklife sıcak baktığı söyleniyor. Tilki, kararını önümüzdeki günlerde kanala bildirecek.