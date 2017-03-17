Ali Fuat Yılmazer hakim karşısına çıktı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 35 kişinin yargılandığı davanın tutuklu sanığı eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, "Gülen grubu bugün de benim için terör örgütü değil. Kişisel kanaatim de çalışmalarım da bu yöndeydi. İfadelerle delil üretilemez, şu anda ifadelerle delil üretilmeye çalışılıyor." dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Yılmazer'in savunma yapmayacağını ifade etmesi üzerine, çapraz sorgusuna geçildi.

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan'ın "Tahşiye grubuyla ilgili çalışma yapıyorsunuz da Gülen grubu hakkında neden çalışma yapmıyorsunuz?" sorusu üzerine Yılmazer, "Tahşiye radikalleşmişti." dedi.

"GÜLEN GRUBU BUGÜN DE TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL"

Horasan'ın, "Gülen grubu radikalleşmemiş miydi?" sorusuna Yılmazer, "Gülen grubu bugün de benim için terör örgütü değil. Kişisel kanaatim de çalışmalarım da bu yöndeydi. İfadelerle delil üretilemez, şu anda ifadelerle delil üretilmeye çalışılıyor. Bir gruba terör örgütü denilmesi için mahkemenin bir kararı olması gerekir o örgüt hakkında." karşılığını verdi.

"MESLEKİ TECRÜBEMLE DEĞERLENDİRİYORUM"

Mahkeme Başkanı Horasan, "O zaman Gülen grubunun silahlı terör örgütü olduğuna dair bir karar yoktu diyordun. Son dönemde gerçekleşen onlarca olay, şehitlerimiz var. Şimdi nasıl o grubun silahlı terör örgütü olmadığını düşünüyorsun?" sorusu üzerine Yılmazer, kendisinin 3 senedir cezaevinde olduğunu, olayları görmediğini, mesleki tecrübesiyle böyle değerlendirdiğini aktardı.

MAHKEMEYİ TEHDİT ETTİ

Şu anda terörist olarak yargılandığını kaydeden Yılmazer, "Siz ileride hiç yargılanmayacağınızı mı düşünüyorsunuz. Benim dosyada terörist olarak yargılanmamı gerektirecek ne var? Türkiye, bir gün bunları izah etmek durumunda kalmayacak mı? Yaptığım işlerde yanlışlık olabilir ama bile bile hiçbir işte yanlış yapmadım. Ben biatçı değilim." diye konuştu.

Ayrıca Ali Fuat Yılmazer, Erhan Tuncel ile ilişkin bir soruya, Dink cinayetinde Erhan Tuncel'in kendisinden bilgi sakladığını, o zamanki telefon görüşmelerini kendisine söylemediğini savundu.