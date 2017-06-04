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Ali Nesin: Babamı yanlış biliyorlar

Babası Aziz Nesin ile çok kavga ettiğini söyleyen Ali Nesin, babasının başörtüsüne karşı olmadığını ifade etti.

04.06.2017 - 11:04
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Ali Nesin: Babamı yanlış biliyorlar

Aziz Nesin'in oğlu matematikçi Ali Nesin, Habertürk gazetesinden Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Aziz Nesin ile çok tartışıp kavga ettiğini söyleyen Ali Nesin, babasının yanlış bilindiğini belirtti.

BAŞÖRTÜSÜNE KARŞI DEĞİLDİ

"Babam başörtüsüne karşı değildi" diyen Ali Nesin, "Tam tersiydi durum; hatta, “Başörtüsü okullarda tabii ki serbest olsun” diye konuştuğu bir videosu vardı." ifadelerini kullandı.

Ali Nesin: Babamı yanlış biliyorlar

"TAM TERSİYDİ DURUM"

Ali Nesin'in röportajından bir kısım;

Aziz Nesin bugün yaşasa oğlunun politik görüşleri konusunda ne düşünürdü?

"Biz o zaman da anlaşamazdık ki. Sanki ben babamla her zaman anlaşıyordum da babamdan sonra... Hayır, o zaman da anlaşamazdık. Çok tartışırdık, çok kavga ederdik. Ama biz dosttuk, arkadaştık. Babam kesinlikle onlar gibi değildi. Babamı yanlış biliyorlar. Babamın had safhada laik olduğunu, başörtüsüne karşı olduğunu düşünüyorlar. Babam başörtüsüne karşı değildi. Tam tersiydi durum, hatta, “Başörtüsü okullarda tabii ki serbest olsun” diye konuştuğu bir videosu vardı."

"BEN KOMÜNİSTİM"

Ali Nesin politik çizgide kendini bir aydın olarak nerede konumlandırıyor?

"Ben komünistim. Benim ne evim barkım var, ne arabam, ne de bankada param. Her şeyi herkesle paylaşan birisiyim. Ama bunu da rejim olarak insanlara sunmaya hakkım olduğunu düşünmüyorum. Türkiye için gerekli olan özgürlüktür. Kürtlerin, Alevilerin, solcuların, sağcıların, Müslümanların özgürlüğü… Aslında Türkiye’de hep özgürlük kavgası veriyoruz. 2003 öncesi iktidarlar kimseye özgürlük vermedi. Sadece kapitalistlere özgürlük verildi."

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