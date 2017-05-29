Alişan Beşiktaş'ın şampiyon olmasına üzüldü

Beşiktaş'ın şampiyonluğunu garantilemesinin ardından, ünlü isimler sosyal medya hesaplarından siyah beyazlı takımı tebrik eden paylaşımlarda bulundular. Ancak koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Alişan, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu tam anlamıyla hazmedemedi.

PAYLAŞIMI TAKİPÇİLERİNİ SİNİRLENDİRDİ

Sarı lacivertli formasıyla çektirdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Alişan, takımının yanında olduğunu vurguladı. Bazı takipçileri ise Alişan'ın bu tavrını eleştirip, Beşiktaş'ı tebrik etmeye davet etti. Tepkilerin artması üzerine Alişan, paylaşımını yorumlara kapattı.

"FENERBAHÇE HER ŞEYİMİZ"

İşte Alişan'ın Instagram paylaşımına eklediği not;

En kötü gün bugünse, her zaman yanındayız Fenerbahçem... Şampiyon olsan da olmasan da yanındayız! Umarım önümüzdeki sezon yanlışlardan dönülür ve çubuklu ruhunu içinde hissedip, taraftarı için, forması için, sonuna kadar savaşan futbolcularla bizi sevindirirsiniz. Sarı - lacivert rengimiz Fenerbahçem, herşeyimiz, hiçbirşeye değişmeyiz, çünkü Fenerbahçeliyiz!