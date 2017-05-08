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Alişan yeni sevgilisini anlattı

Ünlü şarkıcı, Esra Erol'un kız kardeşiyle aşk yaşamaya başladı.

08.05.2017 - 09:11
  1. Haberler
  2. Magazin

Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile evlilik yolunda olan Alişan, Beyaz Show'a konuk oldu. Ünlü şarkıcı sürpriz ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Alişan yeni sevgilisini anlattı

'İlişkimiz çok yeni, her şeyin başındayız' diyen Alişan tanışma hikayelerini de anlattı.

"ESRA'YA BİZİ TANIŞTIR DEDİM"

"Bundan 4 yıl önce konuk olarak Esra'nın programına gitmiştim. Onun kulisinde 'bu kız kim', 'benim kardeşim' falan diye konuştuk. Ona 'bizi tanıştır' demiştim, tanıştırmadı. Askerden yeni gelmiştim. 15 ay askerlik yapmışım, bana güvenemedi herhalde.

"MÜZİK ÖĞRETMENİ"

Geçenlerde Ece'nin oğlunun doğum günü vardı, Esra da oradaydı. 'Evlenmek istiyor musun hala?' dedi. Konu eskilere gitti. Sonra bizi tanıştırdı. Her şey yolunda. Eda, müzik öğretmeni. Yeni yeni oyunculuk yapmaya başladı."

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