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Alişan'dan samimi açıklamalar

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'la nişanlanan Alişan, özel hayatıyla ilgili demeçler verdi.

22.07.2017 - 15:44
  1. Haberler
  2. Magazin

Bekar kalmasıyla eleştirilen türkücü Alişan, Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol ile evleniyor.

CUMHURBAŞKANIMIZA VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM

“Cumhurbaşkanımıza 6 ay içinde evleneceğim” diye söz vermiştim. Süremin bitmesine 15 gün kala Eda ile tanışarak sözümü tutmuş oldum” diyen Alişan, Posta gazetesinden  Oya Çınar'a samimi açıklamalarda bulundu.

Alişan'dan samimi açıklamalar

"TABİİ Kİ TERLİKLERİMİ AYAĞIMA GETİRECEK"

Eda Erol'un kariyerleriyle ilgili olarak türkücü, "Klasik Batı Müziği eğitimi almış. Benim gibi arabeskçi değil tabii, hahaha! Çok iyi piyano ve keman çalıyor. Özel dersler veriyor. Bir ara oyunculuğa merak sarmış. Hatta Kanal D’de ‘Elif’ dizisinde oynamış. Ama artık oyunculuk yapmayacak." dedi.

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