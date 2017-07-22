Alişan'dan samimi açıklamalar

Bekar kalmasıyla eleştirilen türkücü Alişan, Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol ile evleniyor.

CUMHURBAŞKANIMIZA VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM

“Cumhurbaşkanımıza 6 ay içinde evleneceğim” diye söz vermiştim. Süremin bitmesine 15 gün kala Eda ile tanışarak sözümü tutmuş oldum” diyen Alişan, Posta gazetesinden Oya Çınar'a samimi açıklamalarda bulundu.

"TABİİ Kİ TERLİKLERİMİ AYAĞIMA GETİRECEK"

Eda Erol'un kariyerleriyle ilgili olarak türkücü, "Klasik Batı Müziği eğitimi almış. Benim gibi arabeskçi değil tabii, hahaha! Çok iyi piyano ve keman çalıyor. Özel dersler veriyor. Bir ara oyunculuğa merak sarmış. Hatta Kanal D’de ‘Elif’ dizisinde oynamış. Ama artık oyunculuk yapmayacak." dedi.