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Aliyev'den gazetecilere ev jesti

Azerbaycan'da hükümet, Ulusal Basın Günü nedeniyle 255 gazeteciye daire hediye etti.

25.07.2017 - 17:59
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İlk Azerice gazete olan Akıncı'nın 1875'teki çıkışının yıldönümünde kutlanan Ulusal Basın Günü kutlamalarında Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, 255 gazeteciye hediye edilen daireleri teslim etti.

GAZETECİLER BENİM YARDIMCILARIM

Bakü'de yapılan törende konuşan Aliyev, "Yetkililer, ifade özgürlüğü ve medyanın işlerini eksik yapmalarına izin vermeyeceğini biliyor. Bu nedenle gazeteciler benim yardımcılarım. Bunun için size minnettarım." ifadelerini kullandı.

Aliyev'den gazetecilere ev jesti

BASIN DOSTU ALİYEV

Aliyev bu hafta yaptığı bir diğer konuşmada da kendisini 'basının dostu' olarak tanımlamış ve Azerbaycan'da medya üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadığını söylemişti.

Aliyev'den gazetecilere ev jesti

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