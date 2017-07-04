Alkollü içeceklerde ÖTV yüzde 7.82 arttı

Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile tütün ürünlerinin asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında, ÖTV kanununa göre yapılması öngörülen otomatik maktu vergi artırımının Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması kararlaştırılmıştı.

ALKOLLÜ İÇECEKLERE ZAM

Ancak hükümet alkollü içecekler için böyle bir kararname yayınlamadığı için ÖTV artışı otomatik olarak yürürlüğe girdi. Yılın ilk yarısındaki yüzde 7.82'lik yurtiçi üretici fiyatı endeksi alkollü içeceklere ÖTV artışı olarak yansıdı.

Alkollü içeceklerin toplam enflasyon sepeti üzerindeki ağırlığı yüzde 0.39 seviyesinde.

Dolayısıyla zammın manşet enflasyona kaydadeğer bir etki yapması beklenmiyor.