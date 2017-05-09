Alkolün zararları nelerdir

Alkol, insanın zihnini bulandıran ve sağlıklı düşünmesine engel olan bir maddedir. Alkol kulanan kişi kontrolünü ve bilincini kaybeder ve sağlıklı düşünemez.

Alkol kullanan kişi kendisi ve çevresi için potansiyel bir tehlikedir. Dünya genelinde yaşanan tecavüz, cinsel istismar, cinayet, trafik kazası ve aile içi geçimsizlik gibi belli başlı olayların en büyük sebeplerinden birisi alkoldür.

ALKOLÜN ZARARLARI

1) Baş ağrısı ve mide kanamasına neden olur.

2) Hatırlamadığınız için pişman olacağınız şeyler yapabilirsiniz.

3) Erkeklerde iktidarsızlığa, kadınlarda adet düzensizliğine neden olur.

4) Hafıza kaybı ve geçici körlüğe neden olur.

5) Beyin ve sinir hücrelerine kalıcı hasar verebilir.

6) Bağımlılık yapması nedeniyle büyük maddi kayıplara neden olur.

7) Aile içinde şiddet ve huzursuzluğa neden olur.

8) Çocukların gelişimini olumsuz etkiler.

9) Çevrenizdeki insanların sizden uzaklaşmasına neden olur.

10) Mide, yemek borusu, gırtlak ve pankreas kanserine sebeptir.

11) Kadınlarda doğurma özelliklerinin azalmasına neden olur.

12) Uyku bozukluklarına sebep olur. REM uykusunu ortadan kaldırır bu da yorgun ve bitkin uyanmaya neden olur.

13) Konuşma zorlukları, dil sürçmelerine neden olur hatta yüksek seviyede kelimeler anlaşılmaz hale gelebilir.

14) Herhangi bir hastalığa yakalanma riskini yüksek oranda arttırır.

15) Birçok psikolojik bozukluğun daha da kötüye gitmesine neden olur.