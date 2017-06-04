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Alman bakan Gabriel: PKK'yı durdurmalıyız

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel pazartesi günü yapacağı Türkiye ziyaret öncesinde yumuşak mesajlar verdi.

04.06.2017 - 14:13
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Alman bakan Gabriel: PKK'yı durdurmalıyız

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye ziyaretinde ana gündem maddesi Berlin ile Ankara arasında yaşanan İncirlik krizi.

ALMAN MİLLETVEKİLLERİNE İNCİRLİK İZNİ VERİLMİYOR

Türkiye'de hükümet uzunca bir süredir Alman milletvekillerine İncirlik Hava Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret izni vermiyor. Konuyla ilgili "Bild am Sonntag" gazetesine konuşan Gabriel "Türkiye ziyaret hakkını şüpheye yer bırakmayacak şekilde temin etmelidir." dedi.

Alman bakan Gabriel: PKK'yı durdurmalıyız

MEGAFON SİYASETİ SONA ERMELİ

Alman Bakan “Eğer Türkiye bunu İncirlik’te iç politik sebepler nedeniyle yapamıyorsa ya da yapmak istemiyorsa tartışmadan ve ortaklaşa birliklerin konuşlandırılmasına son verilmesi konusunda anlaşmalıyız.” diye konuştu. Alman Ordusu'nun İncirlik'te kalıp kalmayacağından bağımsız olarak irtibat noktaları aranması gerektiğini belirten Gabriel "Megafon siyaseti artık sona ermeli." ifadelerinde bulundu.

Alman bakan Gabriel: PKK'yı durdurmalıyız

KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN SON GİRİŞİM

Gabriel pazartesi günü Ankara'da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Görüşme İncirlik krizinin çözümü için son girişim olarak değerlendiriliyor. Krizin çözülmemesi halinde Almanya burada konuşlu bulunan Tornado keşif uçakları, yakıt ikmal uçakları ve yaklaşık 260 askerini Ürdün'e kaydırmayı gündemine alacak.

PKK KONUSUNDA TÜRKİYE HAKLI

Gabriel Bild am Sonntag'a verdiği mülakatta Türkiye tarafından sık sık dile getirilen Almanya'nın PKK'ya destek verdiği eleştirilerine de değindi. Alman Bakan "PKK bizde de silah ve uyuşturucu ticaretine, haraççılığa derinden bulaştığı için yasaklı bir örgüttür. Yani (PKK'nın) finans kaynaklarını kurutmak ve Alman toprakları üzerinde bir hareket alanı bırakmamak bizim de tamamen çıkarımızadır. Bu, Türkiye'nin haklı olarak gündeme getirdiği bir konudur."

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