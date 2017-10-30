Alman Cem Dışişleri bakanlığı için umutlu

Almanya'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin üzerinden 40 günden fazla geçti, ancak halen hükümet kurulamadı. Yeşiller ve CSU ile koalisyon görüşmeleri gerçekleştiren Merkel ve ekibi koalisyon konusunda henüz anlaşamadılar. Bu stres dolu durum Merkel ve beraberindekilerin yüzüne yansırken, Alman Cem Özdemir ise halinden oldukça memnun görünüyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN UMUTLU

Siyasi kariyeri boyunca ilk defa hep arzuladığı ancak bir türlü kavuşamadığı Dışişleri Bakanlığı makamına bu kadar yakın olan Cem Özdemir koltuk konusunda ümitli.

Günlerdir süren koalisyon görüşmelerinde kameralara gülerek poz veren sayılı liderlerden olan Cem Özdemir pozitif ve kendinden emin görüntüsünden ödün vermemeye çalışıyor.

MERKEL'İN YANINDAN AYRILMIYOR

Alman Cem'in koalisyon görüşmeleri sırasında Merkel ile sık sık vakit geçirdiği görülürken parlamento ve basın toplantılarında da Merkel'in yanından ayrılmadığı dikkat çekiyor. Kabinede yer bulma ihtimali ilk kez bu kadar yüksek olan Cem'in Dışişleri hayalinin koalisyon görüşmelerine bağlı olarak gerçekleşebileceği konuşuluyor.

ALMANYA'NIN KOALİSYON ÇIKMAZI

Almanya'da seçim sonrasında geçen süre 41.güne girdi. 41 gündür gece gündüz koalisyon çalışması yapan Merkel ve Yeşiller ortak noktada buluşarak koalisyonu oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bu duruma Türkiye ve AB, mülteciler, güvenlik konularındaki anlaşmazlıklar engel oluyor.

Koalisyon anlaşmazlığının en büyük nedeni de Türkiye konusunda iki kutbun da aldığı tavır.