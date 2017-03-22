Alman Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan rahatsızlığı

Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yemin töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nazi' benzetmeleri hakkında konuştu.

"ERDOĞAN HER ŞEYİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda inşaa ettiği her şeyi tehlikeye atıyor." diye konuştu.

ALMANYA'NIN YENİ CUMHURBAŞKANI

Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier seçilmişti. 61 yaşındaki sosyal demokrat Frank-Walter Steinmeier, şimdiki Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'tan koltuğu devralarak ülkenin 12'inci cumhurbaşkanı oldu.