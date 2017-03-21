Alman devlet televizyonunda yayınlanan referandum anketi

Türk bakanlara karşı faşist uygulamaları devreye sokan fakat terör örgütü PKK'nın propaganda yapmasına izin veren Almanya, yeni bir skandala daha imza attı.

ALMANYA'DA TERÖR YÜRÜYÜŞÜ

Alman devlet televizyonu ARD, PKK sempatizanlarının düzenlediği yürüyüşü haberleştirdi. Haberde; Alman polisinin aldığı önlemler sayesinde 'barış' içinde bir yürüyüş gerçekleştirildiği ifade edildi.

İSTANBUL'A BAĞLANDI

Haberin devamında ise, kanalın İstanbul muhabiri ile bir bağlantı gerçekleştirilerek 16 Nisan referandumu konuşuldu.

YÜZDE 57 DEDİ

Mayer Rüth isimli muhabir; uzman bir kişiyle konuştuğunu, yapılan son anketlerde hayır oylarının önde olduğunu söyledi.

Rüth, "Çeşitli anketler yapılıyor. Bazıları Türk hükümetine yakın kuruluşlar. Dün bu konuda uzman biriyle görüşme fırsatım oldu. 2015 sonbahar ayındaki seçimlerde değerlendirmeleri sonuca oldukça yakındı. Kendisi bana referanduma hayır diyenlerin oranının yüzde 57 olduğunu söyledi." şeklinde konuştu.