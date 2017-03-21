taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.307
USD
3,6239
EURO
3,9139
ALTIN
143,22
PETR
52,0300

Alman devlet televizyonunda yayınlanan referandum anketi

Türkiye, 16 Nisan'da yapılacak referanduma doğru ilerlerken sonuçlara etki etmek isteyen Almanlar harekete geçti.

21.03.2017 - 10:59
  1. Haberler
  2. Gündem
Alman devlet televizyonunda yayınlanan referandum anketi

Türk bakanlara karşı faşist uygulamaları devreye sokan fakat terör örgütü PKK'nın propaganda yapmasına izin veren Almanya, yeni bir skandala daha imza attı.

ALMANYA'DA TERÖR YÜRÜYÜŞÜ

Alman devlet televizyonu ARD, PKK sempatizanlarının düzenlediği yürüyüşü haberleştirdi. Haberde; Alman polisinin aldığı önlemler sayesinde 'barış' içinde bir yürüyüş gerçekleştirildiği ifade edildi.

Alman devlet televizyonunda yayınlanan referandum anketi

İSTANBUL'A BAĞLANDI

Haberin devamında ise, kanalın İstanbul muhabiri ile bir bağlantı gerçekleştirilerek 16 Nisan referandumu konuşuldu.

YÜZDE 57 DEDİ

Mayer Rüth isimli muhabir; uzman bir kişiyle konuştuğunu, yapılan son anketlerde hayır oylarının önde olduğunu söyledi.

Rüth, "Çeşitli anketler yapılıyor. Bazıları Türk hükümetine yakın kuruluşlar. Dün bu konuda uzman biriyle görüşme fırsatım oldu. 2015 sonbahar ayındaki seçimlerde değerlendirmeleri sonuca oldukça yakındı. Kendisi bana referanduma hayır diyenlerin oranının yüzde 57 olduğunu söyledi." şeklinde konuştu.

Alman devlet televizyonunda yayınlanan referandum anketi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

204
İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

105
PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

180
Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an

Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an

33
Diyarbakır'da nevruz kutlamaları

Diyarbakır'da nevruz kutlamaları

111
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

12
Rusya: YPG ile anlaşmadık

Rusya: YPG ile anlaşmadık

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM