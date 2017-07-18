Alman hakim, mahkemeye başörtüsüz gelmesini istedi

Mülteci olarak geldiği Almanya’da geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak için dava açan Suriyeli kadının başörtülü olduğunu gören hakim, davacı kadından başörtüsünü çıkarmasını istedi.

KADIN ÇIKARMAYI REDDETTİ

Kadın başörtüsünü çıkarmayı reddedince duruşma yapılamadı. Hakim duruşmayı erteledi. Hakimin bu skandal tutumu, büyük tepki çekti.

Kadının avukatı Najat Abokal’a gönderilen mahkeme celbinde de, müvekkilinin 27 Temmuz tarihinde yapılacak duruşmaya başörtüsü gibi dini motifli kıyafetlerle gelmemesi telkininde bulunuldu.

ANAYASAYA AYKIRI

Hakimin talebinin anayasaya aykırı olduğunu belirten Avukat Najat Abokal, tarafsızlık ilkesinin sadece kamu görevi yürüten kişiler için olduğunu hatırlatarak, talebe itiraz edeceğini duyurdu.

Alman Anayasa Mahkemesi’nin mahkemelerde görevliler dışındakilerin başörtüsü nedeniyle duruşmalardan çıkartılamayacağı yönünde 2006 yılında aldığı bir karar bulunuyor.