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Alman kanalında 15 Temmuz belgeseli

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve HDP'li Mithat Sancar, Alman kanalının 15 temmuz belgeselinde yer aldı.

11.07.2017 - 12:52
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Alman kanalında 15 Temmuz belgeseli

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Alman birinci kanalı ARD’de‚ "Tankların Harekete Geçtiği Gece, Erdoğan ve Başarısız Darbe Girişimi" başlığıyla bir belgesel yayımlandı.

Belgeselde, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu 1980 askeri darbesinden sonra FETÖ'nün örgütlendiğini söyledi ve AKP döneminde en güçlü koalisyon oluşturduklarına dikkat çekti.

Alman kanalında 15 Temmuz belgeseli

"KONTROLLÜ DARBE" VURGUSU

HDP Milletvekili Mithat Sancar da, Türkiye’de "kontrollü darbe" yapıldı vurgusu yaparken "AKP hükümeti başta muhalifleri yok ederek, bunu en iyi şekilde kendisine göre kullandı." dedi.

Alman kanalında 15 Temmuz belgeseli

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