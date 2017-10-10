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Alman maliye bakanına 100 Euro sürprizi

Almanya Maliye Bakanı sekiz yıllık görevinin sonuna geldi, devir teslimi öncesi veda partisi yapılan Schaeuble'e Euro'lu sürpriz yapıldı.

10.10.2017 - 16:38
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Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, görev aldığı sekiz yılın sonunda bir veda partisiyle görevinden ayrıldı. Schaeuble’e meslektaşlarından sürpriz hediyeler verdi. Eski bakanın aldığı dikkat çekici hediyeler ise, 18 bakanın imzaladığı bir Avrupa Birliği bayrağı ve üzerine fotoğrafının basıldığı 100 Euro’luk banknot oldu.

Alman maliye bakanına 100 Euro sürprizi

Alman maliye bakanına 100 Euro sürprizi

Hollandalı politikacı Jeroen Dijsselbloem ise Twitter’dan yayınladığı mesajda,  Schaeuble’ye 2009 yılında beri katıldığı yüzlerce euro bölgesi toplantısındaki benzersiz çalışmaları için teşekkür etti.

Alman maliye bakanına 100 Euro sürprizi

Alman maliye bakanına 100 Euro sürprizi

MERKEL'İN DANIŞMANI GÖREVE GELECEK

75 yaşındaki Schaeuble, görevinden Alman Parlamentosuna başkanlık etmek için istifa etti. Almanya Başbakanı Merkel'in danışmanı Peter Altmaier'in görevini bırakacak Maliye Bakanı Schaeuble'nin yerine vekalet edeceği bildirildi.

Alman maliye bakanına 100 Euro sürprizi

Schaeuble, Euro bölgesi krizindeki bütçe disiplini ve Yunanistan krizinde Yunanistan için hazırlanan kurtarma paketlerini onaylamasıyla biliniyor.

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