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Alman Meclisi eşcinsel evliliği oylayacak

Almanya Federal Meclisi, eşcinsel evliliklere izin verilmesiyle ilgili oylamayı Cuma günü yapacak.

28.06.2017 - 16:27
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Meclis Hukuk Komisyonu, oylamanın önünde herhangi bir yasal engel bulunmadığını açıkladı.

EŞCİNSELLİK EVLİLİK TARTIŞMASI

Deutsche Welle'nin haberine göre Alman Federal Meclisi'nde eşcinsel evliliklere izin verilmesiyle igili oylamanın cuma günü yapılması bekleniyor.

Ancak Birlik içinde konuyla ilgili tartışmalar yaşanıyor. Hristiyan Birlik partili siyasiler eşcinsel evliliklere izin verilmesiyle ilgili girişimin koalisyon anlaşmasının ihlali anlamına geldiğini savunurken, bazılarıysa Başbakan Merkel'in aceleci davranarak kendilerini gafil avladığı görüşünde.

Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakan adayı Martin Schulz, eşcinsel evlilik kararının bu hafta neticelendirileceğini açıkladı.

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