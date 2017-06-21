Alman Meclisi'nden İncirlik kararı

Alman Federal Meclisi’nde bugün İncirlik'te konuşlu Alman askerlerinin çekilmesi oyladı.

ALMANLAR İNCİRLİK'TEN ÇEKİLİYOR

Hükümette bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD), Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilerek Al-Azrak üssüne taşınması yönünde verdiği önerge 85’e karşı 461 oyla kabul edildi. Toplam 569 milletvekilinin katıldığı oylamaya 23 milletvekili çekimser kaldı.

ASKERLER ÜRDÜN'E KONUŞLANACAK

Koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Parti SPD’nin savunma politikaları uzmanı Rainer Arnold, meclis oturumu öncesi güvenlik komisyonunda yaptığı açıklamada Alman askerlerinin İncirlik'ten sonra taşınacağı Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nün de hem konumu hem de Ürdün hükümetiyle var olan sağlıklı iletişim nedeniyle "mükemmel bir tercih" olduğunu ifade etti.

Arnold, Ürdün'deki hava üssünde hâlihazırda farklı ülkelerden pek çok NATO askerinin bulunduğu ve Alman askerlerinin geçici olarak Belçika ve Hollandalı askerlerin koğuşlarında barınabileceğini söyledi.

"İLİŞKİLER EN DÜŞÜK SEVİYEYE DÜŞTÜ"

Oylama öncesinde söz alan SPD milletvekili Niels Annen, Alman askerlerinin İncirlikten çekilmesinin doğru ve gecikmiş bir karar olduğunu belirterek, askerlerin İncirlik’ten çekilmesiyle Almanya-Türkiye ilişkilerinin geçici olarak en düşük seviyeye düştüğünü savundu.

Annen, Alman-Türk ilişkilerinin sembolü olarak askerlerin İncirlikte kalması için Almanya’nın çaba sarf ettiğini belirterek, Alman hükümetinin uzlaşma aradığını, ancak bunun da reddedildiğini savundu.