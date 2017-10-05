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Alman Meclisi'nde oturma düzeni sorun oldu

Hür Demokrat Parti (FDP) parlamentoda aşırı sağcılarla yan yana oturmak istemiyor.

05.10.2017 - 13:26
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meclis

Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerden sonra oluşan Federal Mecliste (Bundestag), liberal eğilimli Hür Demokrat Parti (FDP) milletvekillerinin, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekilleriyle yan yana oturmak istemediği bildirildi.

UZLAŞMA YOK

Mecliste grubu bulunan partilerin temsilcilerinin yaptığı toplantıda, Federal Meclisin ilk oturumunun 24 Ekim'de toplanacağı konusunda anlaştıkları, ancak partilerin oturma düzeni konusunda uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

GEÇİCİ OTURMA DÜZENİ

Sol Parti temsilcisi Petra Sitte, ilk oturum için geçici oturma düzeninde AfD milletvekillerinin mecliste en sağda oturacağını belirterek, AFD’nin yanında sırasıyla FDP, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Yeşiller ve Sol Parti milletvekillerinin oturacağını belirtti.

FDP temsilcisi Marco Buschmann ise, bu oturma düzenine itiraz edeceklerini ve 13 Ekim’de yapılacak toplantıda bunu gündeme alacaklarını kaydetti.

AFD DÜZENDEN MEMNUN

AFD temsilcisi Bernd Baumann ise, partisinin oturacağı yeri beğenerek, kendilerinin hemen hükümet sıralarının önünde oturacaklarından dolayı yapıcı muhalefet yapacaklarına sevindiklerini ifade etti.

Toplantıda meclis başkan yardımcısı sayısı konusunda da anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

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