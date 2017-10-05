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Alman meclisinde yer tartışması

24 Ekim'de ilk oturumunu yapacak Federal Alman Meclisi'nde kimin nereye oturacağı konusunda uzlaşma sağlanamadı.

05.10.2017 - 05:08
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Alman meclisinde yer tartışması

Avrupa'da son yıllarda yükselen ırkçılık rüzgaları sonrası aşırı sağcı partiler meclisleri dolduruyor. Son olarak Almanya'daki seçimlerde Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Meclis'e girdi. Aldığı yüzde 13.5'lik oy oranı diğer partilerde paniğe neden oldu.

YAN YANA OTURMAK BİLE İSTEMİYORLAR

Alman meclisindeki en yüksek oy oranına sahip AfD ile ırkçı görüşleri nedeniyle hiç kimse, koalisyon yapmamak bir yana, mecliste yan yana oturmak istemiyor.

HÜR DEMOKRAT PARTİ İTİRAZ ETTİ

Mecliste grubu bulunan partilerin temsilcilerinin oluşturduğu komisyonun bugün Berlin'de yapılan toplantısında, mecliste hangi partinin nereye oturacağı ele alındı. Ancak liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) itirazı nedeniyle uzlaşma sağlanamadı.

Alman meclisinde yer tartışması

KİM NEREDE OTURACAK TARTIŞMASI

DW'nin Türkçe servisinin haberine göre Federal Meclis İdaresi, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) milletvekillerinin meclisteki koltukların en sağına, onun yanına FDP grubunun oturmasını öngörmüştü. Fakat FDP, partilerin oturduğu yer siyasi görüşlerini yansıttığı gerekçesiyle, AfD grubunun yanına oturmaya itiraz etti. FDP Grubu Genel Sekreteri Marco Buschmann partisinin yerinin "Parlamentonun ortası" olduğunu söyledi. Buschmann, komisyon toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, partilerin oturduğu yerin siyasi görüşü yansıttığını, bu nedenle de FPD için bunun "büyük sembolik önemi" olduğunu söyledi.

Alman meclisinde yer tartışması

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