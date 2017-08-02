Alman medyasının mülteci tutumu

Almanya'da yaşayan yabancılara yönelik saldırılarda ciddi bir artış var. Yabancıların hedef alındığı saldırılar üçte bir oranında arttı. Bir diğer artış ise Alman olmayan suçlularla ilgili. Onların sayısında da yaklaşık üçte birlik bir yükseliş var.

SUÇLAR EŞİT ORANDA ARTARKEN ALMAN MEDYASININ EĞİLİMİ FARKLI

Ancak Almanya'da yapılan bir araştırma, aynı orandaki artışın basında çıkan haberlerde eşit ölçüde yer bulmadığını gösteriyor.

Alman DW'nin Türkçe servisinin haberine göre; Köln'deki Macromedia üniversitesinde görevli Profesör Thomas Hestermann, "Şaşırtıcı bir şekilde medyanın ağırlık verdiği konu, ikincisi oldu" diyor.

Hestermann'a göre, medya yabancı ülkelerden gelen suçlulara dikkat çekme eğiliminde.

4 ULUSAL GAZETE İNCELENDİ

Alman profesör, ekibiyle birlikte Ocak ve Nisan ayları arasında Almanya'nın önde gelen dört ulusal gazetesinde çıkan 283 makaleyi ve 81 televizyon haberini inceledi. Ekip, medyanın konuya olan yaklaşımında 2016 yılına girilen yılbaşı gecesi Köln'de gerçekleşen toplu cinsel taciz sonrası bir değişim olduğunu gözlemledi. Bu saldırıların arkasında Almanya'ya gelen mülteciler olduğu tespit edilmişti.

MÜLTECİLER HAKKINDA KARANLIK TABLO ÇİZİLİYOR

Hestermann, medyanın şu an mültecilerin durumu hakkında çok daha karanlık bir tablo çizdiğine dikkat çekiyor. Almanya'da gündeme taşınan son haber, 26 yaşında Filistin kökenli bir mültecinin Hamburg'daki bir süpermarkette bir kişiyi bıçaklayarak öldürmesi oldu. Olayla ilgili federal savcılık soruşturma başlatmış durumda.

ALMAN OLMAYAN SUÇLULARLA 4 KAT FAZLA İLGİLENİYORLAR

Araştırma, 2014 yılına kıyasla, Alman haber kuruluşlarının Alman olmayan suçlularla ilgili haberlere dört kat daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Suç istatistikleri ise Alman olmayanlar tarafından işlenen suçlarda üçte bir oranda artış olduğunu gösteriyor.

ŞİDDETE BAŞVURAN MÜLTECİ KLİŞESİ

Araştırma ayrıca 2014 yılına kıyasla Alman olmayan mağdurlarla ilgili yarı yarıya daha az haber yapıldığını ortaya koydu. Bu durumun mültecilerin kaldığı yurtlara yönelik saldırıların güvenlik güçleri tarafından kayıt altına alınmasına rağmen böyle olduğu belirtiliyor.

BİLD'İN YABANCI HABERLERİ SUÇ ÜZERİNE

Almanya'da çok satan gazeteler arasında yer alan Bild'de yabancılarla ilgili yer alan haberlerin yüzde 64'ü, suç işlediklerinden şüphe edilen kişilerle ilgili.

Hestermann, konunun bu şekilde işlenmesinin insanlarda yanlış bir algının oluşmasına neden olacağına ve önyargıları tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

"İnsanlar, entegrasyonun büyük bir hata olduğu fikrine kapılabilirler" diye ekliyor.

MÜLTECİLERLE RÖPORTAJA NADİR YER VERİLİYOR

Araştırma mültecilerle nadiren röportaj yapıldığını da tespit etti. Ekibe göre sorunun arkasında dil engeli olabilir. Bu durum karşısında şaşırdığını söyleyen Hestermann, "Alman gazeteciler meraklı değil mi?" sorusunu yöneltiyor.

GAZETELERİN HABERLERİ TEK TARAFLI

Temmuz ayında Otto Brenner Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı, Alman medyasının yetersiz kaldığı noktaları ortaya koyan bir araştırma yayımladı. Araştırma, Almanya'nın önde gelen günlük gazetelerindeki haberlerin tek taraflı olduğunu ve kamu politikasına tarafsız yaklaşamadığını savunuyordu.

MÜLTECİ ALIMLARINI 'KAHRAMANLIK' ŞOVUYLA VERMESİNİ BİLDİLER

Ana akım medya, o dönemde Alman hükümetinin ve halkının mültecilere kapılarını açmasını alkışlayarak, yüreklere dokunan mülteci hikayelerine yer vermişti. Bu noktada, mültecilerin gelmesinden memnun olmayanların fikirleri gözardı edilmişti.