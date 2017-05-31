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Alman okullarında profesör sıkıntısı

Almanya'da çok sayıda mühendislik dalının diploma aldığı yüksek okullarda öğretim üyesi açığı kapatılamıyor.

31.05.2017 - 08:47
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almanya

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Johanna Wanka, yüksek okullardaki profesörlük kadrolarına yeteri kadar başvuru yapılmaması nedeniyle federal devlet ve eyaletler düzeyinde önlem alınması gerektiğini söyledi.

HER İKİ KADRODAN BİRİ BOŞ

Almanya Yüksekokul ve Bilim Araştırmaları Merkezi'nin hafta başında yayınladığı raporda yüksek okullarında öğretim üyeliği için verilen ilk iş ilanlarında her iki profesörlük kadrosundan birinin boş kaldığı belirtiliyor.

Wanka, öncelikle sayıları 100'ü bulan resmi mühendislik yüksek okullarındaki durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Eğitim ve Araştırma Bakanı, Almanya'daki her iki mühendisten birinin yüksekokul mezunu olduğunu, hukuk, iktisat, sosyal bilimler ve sağlık alanlarındaki öğretim üyeliği açığının da yüzde 40'ı bulduğunu dile getirdi.

ADAYLARA CAZİP GELMİYOR

Bakanlık tarafından yaptırılan araştırma, yüksek okullarına rağbet edilmemesinde bu okullardaki öğretim üyeliğinin adaylara cazip gelmemesi önemli rol oynuyor.

Başvuran adayların önemli bir bölümünün aranan yeterlik ve nitelik şartlarına uygun olmadığına da araştırmada yer veriliyor.

BOŞ YE ÇOK, ADAY AZ

Yüksek okullarda çalışacak öğretim üyelerinde öğretim kurumları dışında meslek tecrübesi kazanmış olma şartı da aranıyor. Almanya Yüksekokul ve Bilim Araştırmaları Merkezi'nden Monika Jungbauer-Gans, "bilimsel çalışma ile pratik tecrübe arasında yaratıcı modeller oluşturulmasının aday sayısının artmasına yardımcı olabileceğini" söyledi.

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