Alman ordusunda Nazi incelemesi

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberde, bunlardan 143'ünün 2016'ya, 53'ünün ise bu yıla ait olduğu belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberinde Alman Meclisi'nin Federal Ordu Sorumlusu Hans-Peter Bartels geçen yıl aşırı sağcılık, Yahudi ve yabancı düşmanlığına ilişkin 63 vaka bulunduğu kaydedildi.

'HİTLER SELAMI' ÇOĞUNLUKTA

Almanya Savunma Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği yanıtta, bu vakaların 11'inin işten çıkarma ile sonuçlandığı, diğer vakalarda ise ilgili askerlerin para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Bu suçların çoğunluğunun 'Hitler selamı' gibi propaganda içerikli olduğu, ancak bazı vakalarda askerlerin internet üzerinden ırkçı açıklamalar yaptığının görüldüğü kaydedildi.

Bir vakada ise bir askerin bir mülteciye Hristiyan veya Müslüman olup olmadığını sorduktan sonra saldırdığı ifade edildi. Haberde, bu askerlerden bazılarının hâlâ ateşli silahlara ulaşabilme imkanına sahip olduğuna dikkat çekildi.