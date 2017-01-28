Alman ordusunda yeni skandal

DW'nin aktardığı habere göre Alman ordusunun Baden Wüttemberg eyaletindeki Pfullendorf kasabasında bulunan ve elit askerlerin yetiştirildiği Staufer Kışlası'nda bir skandal patlak verdi.

ASKERE KÖTÜ MUAMELE VE MOBBİNG

Alman ordusundan yapılan açıklamada askeri eğitim merkezinde "insan onuru, cinsel tercih ve utanma duygularını zedeleyici" ihlallerin yaşandığı bildirildi. Askerlerin kötü muamele ve mobbing'e maruz kaldıklarına dair işaretlerin olduğu vurgulandı.

7 ASKER GÖREVDEN ALINDI

Alman ordusundan yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre üst düzey komutanların yaşanlarla bir ilgisi saptanmadı. Açıklamada fail olduğu açıkça tespit edilen 7 askerin işine derhal ve süresiz olarak son verildiği bildirildi. Yetkili müfettişilik tarafından konuyla bağlantılı olduğu düşünülen birçok görevli hakkında disiplin soruşturmasının başlatıldığı ve bazı askerlerin de görev yerlerinin değiştirildiği kaydedildi. Halihazırda eğitim merkezindeki görevlilerin yoğun bir denetimden geçirildiği kaydedildi.

BİRÇOK ASKER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Alman ordusunun birçok asker hakkında "özgürlükten mahrum bırakma, ağır yaralama, şiddet kullanma ve cinsel taciz" şüphesi ile Hechingen savcılığına suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Alman ordusundan yapılan açıklamada "Son olayların, Pfullendorf Eğitim Merkezi'ne bağlı başka bir birimde daha önce meydana gelen ve kadın düşmanı bir atmosferin yaratıldığı olaylardan çok daha vahim ve ağır olduğu" vurgulandı. Açıklamada bu iddaların sıklığı "büyük bir yönetim açığına işaret etmektedir" denildi.

SAVUNMA BAKANI'NDAN SERT TEPKİ

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in ortaya çıkan olaya tepkisi sert oldu. Bakan, cuma akşamı konuya ilişkin bir açıklama yaparak Pfullendorf’taki olayları "tiksindirici" olarak niteledi. Bakan, yaşananların meslektaşlarına saygı ile muamele eden ve birliğin imajını yüksek tutan tüm askerler için utanç verici olduğuna dikkat çekti. Sorumlulara yönelik şimdiden gerekli işlemlerin başlatıldığını kaydeden von der Leyen, sorumluların gereken cezayı göreceğine ve olayın tüm ayrıntıları ile aydınlatılacağına dair söz verdi.Spiegel online’ın haberine göre Pfullendorf’taki Askeri Eğitim Merkezi‘nde şiddet içerikli cinsel faaliyetler, "sadist cinsel ritüeller" yaşandı.

Haberde 2016 yılının ekim ayında bir kadın teğmenin üstlerine ve Savunma Bakanlığı’na bu yönde şikayetlerle başvurduğu belirtildi. Söz konusu teğmenin ifadelerine göre eğitimdeki askerler, diğer askerlerin önünde çıplak kalana kadar soyunmak zorunda bırakılıyor ve üstleri tarafından "eğitim amacıyla" videoya kaydediliyordu.

Pfullendorf'ta bulunan Staufer Kışlası'nda başta keskin nişancılar ve özel harekat birlikleri için yönetici kadrolar gibi elit askerler yetiştiriliyor. Buradaki askerler özellikle göğüs göğüse çarpışma, zor koşullarda hayatta kalma, esaret, işkence ve tecrit durumuna hazırlık gibi zor görevler için eğitim alıyor.