Alman ordusunun dergisinde terör propagandası

Almanya Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatı ile çıkartılan ve ordudaki askerlere dağıtılan Y Dergisi'nde bir skandala imza atıldı.

ALMANLARIN TERÖRİST HAYRANLIĞI

Terör örgütü DEAŞ'ın başkenti olarak gösterilen Rakka'nın anlaşmalı olarak el değiştirmesine rağmen, dağıtılan dergide YPG'li teröristler kahramanlaştırıldı.

Andy Spyra'nın çektiği YPG'li teröristlerin fotoğrafları ve örgüt üyeleriyle yapılan röportajlara da yer veren dergi yetkilileri, Rakka'nın kurtuluşunda YPG'nin çok önemli olduğunu yazdı.

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