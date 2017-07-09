Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesindeki protestolarda bilanço giderek ağırlaşıyor.

Göstericilerin sokaklarda çöp konteynerleri ve bisikletlerle barikatlar kurup, ateşler yaktığı eylemlerde; bazı otomobiller de ateşe verildi.

PKK'LILAR İŞ BAŞINDA

Schanzenviertel'deki bir süpermarket ve çevredeki dükkanlar da yağmalandı. Savaş alanına dönen sokaklarda PKK'lı yandaşlarının en önde olması dikkat çekti.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Almanya ve Belçika olmak üzere PKK yandaşlarına destek olan ülkelere "Beslediğiniz yılanlar birgün sizi de sokacak" sözleriyle tepki göstermişti.