taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

Terör yuvası haline gelen Almanya'da, PKK yandaşları Alman polisleriyle çatıştı, sokakları savaş alanına döndürdü.

09.07.2017 - 10:00
  1. Haberler
  2. Dünya
Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesindeki protestolarda bilanço giderek ağırlaşıyor.

Göstericilerin sokaklarda çöp konteynerleri ve bisikletlerle barikatlar kurup, ateşler yaktığı eylemlerde; bazı otomobiller de ateşe verildi.

Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

PKK'LILAR İŞ BAŞINDA

Schanzenviertel'deki bir süpermarket ve çevredeki dükkanlar da yağmalandı. Savaş alanına dönen sokaklarda PKK'lı yandaşlarının en önde olması dikkat çekti.

Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Almanya ve Belçika olmak üzere PKK yandaşlarına destek olan ülkelere "Beslediğiniz yılanlar birgün sizi de sokacak" sözleriyle tepki göstermişti.

Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

İlginizi Çekebilir
Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar
Almanya'da G20 protestolarında öpüşen çift TOMA'nın müdahalesiyle karşılaştı, diğer sevgililer ise yerde yuvarlanmaktan kaçamadı.
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri
İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasının hızlandırılması talebiyle gösteri düzenlendi.
Yemen'deki olaylar
İhvan'a yakınlığıyla bilinen Islah Partisi, ayrılıkçı Güney Hareketi'nin güney illerde partinin faaliyetlerini yasaklamasına tepki gösterdi.
Bosna Hersek'te 'Barış Yürüyüşü'
Etkinliğe katılan 5 bini aşkın kişi, geceyi Liple köyündeki kamp alanında geçirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

142
İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

85
Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

66
Bosna Savaşının ithal katilleri için anıt dikildi

Bosna Savaşının ithal katilleri için anıt dikildi

14
Musul'da DEAŞ'a karşı zafer çok yakın

Musul'da DEAŞ'a karşı zafer çok yakın

26
Adana'da uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı

25
Merkel, Hamburg olaylarını görmezden geliyor

Merkel, Hamburg olaylarını görmezden geliyor

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM